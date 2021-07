JEMIMAH Cita kini dikenal publik usai mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol Special Season. Selain penampilan yang ciamik, Jemimah terkenal berkat improvisasinya menyanyikan lagu Cinta Dalam Hati dari Ungu. Bahkan lagu tersebut sampai dijadikan challenge yang disebut Jemimah Challenge di media sosial.

Jemimah yang merupakan top 5 kontestan di Indonesian Idol Special Season ini kembali aktif di YouTube channel miliknya. Penggemar yang sudah menanti-nanti karya baru dari Jemimah pun antusias melihat video yang baru ia unggah yaitu tanya jawab.

Kali ini Jemimah membuat video khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh penggemarnya di media sosial. Dari pertanyaan tentang motto hidup sampai tips perawatan rambut, Jemimah pun menjawab semuanya dengan jawaban menarik.

Kemudian Jemimah menemukan pertanyaan apakah ia memiliki seorang pacar. Sempat bingung, akhirnya penyanyi cantik tersebut memberanikan diri untuk menjawab.

“Intinya ada dan tidak itu tuh aku pasti diem-diem aja. Selain karena aku introvert tapi aku memang mau kayak keep it for myself aja gitu sama relationship, dengan siapa pun itu dan apa pun itu bentuknya” tutur Jemimah.

Yuk simak keseruan Jemimah hanya di YouTube channel Jemimah Cita!

(dwk)