JAKARTA - Industri hiburan kembali dikejutkan dengan kabar penangkapan artis. Pasangan publik figur berinisial NR dan AB, belakangan beredar, pasangan publik figur tersebut adalah Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie dikabarkan ditangkap kepolisian terkait kasus penyalahgunaan narkotika.

Kabar penangkapan pasangan publik figur tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. “Saya membenarkan (penangkapan), NR dan AB," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, Kamis (8/7/2021).

Seperti diketahui, keduanya merupakan pasangan suami-istri yang sudah menikah sejak 1 April 2010. Kini, pernikahan mereka tengah memasuki usia ke-11 tahun.

Pernikahan mereka yang telah dikaruniai tiga orang anak ini juga terlihat harmonis dan jauh dari gosip miring. Berikut 4 potret mesra Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, dirangkum dari laman Instagram mereka, Kamis.

Bergaya kasual saat main golf

Di Instagramnya, baru-baru ini Nia Ramadhani tampak membagikan sebuah foto berdua bersama sang suami sedang bermain golf. Keduanya kompak bergaya casual namun tetap kece.

Nia mengenakan crop polo tee warna hitam, long pants warna light blue, dan kacamata hitam, lengkap dengan topi yang dipegangnya serta sarung tangan golf warna putih. Kemudian Ardi terlihat simpel dengan polo shirt, celana pendek, dan sneaker. “Golf style 2,” kata Nia di Instagramnya.

Pelukan mesra di lapangan golf

Belum lama ini, pada April silam, Nia dan Ardi merayakan hari jadi pernikahannya yang ke-11 tahun. Memperingati momen spesial itu, Nia mengunggah foto sedang memeluk sang suami di pinggir lapangan golf. “11 years anniversary.. Let’s grow together.. #Alhamdulillah,” tulis perempuan 31 tahun itu.

Have fun saat liburan di Dubai

Pada awal 2021 silam, Nia sempat membagikan postingan sedang liburan bersama keluarganya di Dubai. Salah satunya saat berpose ceria bersama sang suami tercinta. Keduanya terlihat santai dalam balutan kaus dan celana jeans. “Quad biking in the desert! Terima kasih Tuhan untuk another experience yang Nia dapat..” kata sang aktris.

Bagikan pose lucu berdua

Gaya yang terakhir ini tak kalah menggemaskan. Di foto ini keduanya kompak menunjukkan ekspresi lucu di depan kamera. Tak hanya itu, Nia juga membagikan tips pernikahan harmonis versi dirinya. “Ini adalah salah satu dari banyak tips pernikahan. Kapan pun kamu salah, akui itu; kapan pun kamu benar, diam saja. Tidak ada yang mengatakan ini akan mudah,” tulis Nia di keterangan fotonya.