PADA program yang ia beri nama “5 Menit Aja” Boy William mengundang presenter Daniel Mananta untuk seru-seruan bareng. Boy dan Daniel pun saling melemparkan pertanyaan yang harus dijawab.

Sebagai sesama presenter ajang pencarian bakat Indonesian Idol, Boy dan Daniel memiliki banyak cerita seru untuk dibahas. Pertama-tama Daniel bertanya pertanyaan yang tak terduga pada Boy.

“Menurut lo, lo bakal dipakai lagi gak di Idol?” tanya Daniel sambil tertawa.

“You know what, maybe not” canda Boy yang ikut ngakak mendengar pertanyaan Daniel.

Kemudian Daniel kembali melontarkan pertanyaan unik yaitu siapa kontestan Indonesian Idol Special Season yang menurutnya layak menjadi Top 2. Boy pun menjawab bahwa Fitri merupakan kontestan yang menurutnya layak menjadi kontestan 2 teratas.

Baca Juga: Wulan Guritno Pakai Bra Lilac saat Olahraga di Rumah, Netizen: Vampir Kehidupan Nyata

Kemudian Boy pun bertanya apa jawaban yang akan diberikan Daniel jika dirinya kembali diminta menjadi host Indonesian Idol.

“Kalau Idol ada lagi next season, and they offered it to you, would you take the job?” tanya Boy.

“No” jawab Daniel.

“Really?” tanya Boy.

“Of course, gue udah made up my mind” tutur Daniel.

Yuk simak keseruan obrolan keduanya hanya di YouTube channel Boy William!

(dwk)