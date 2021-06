JAKARTA - JOOX Indonesia Music Awards (JIMA) 2021 telah selesai digelar. Berbeda dengan penghargaan musik lainnya, JOOX memberikan kesempatan bagi penggemar untuk ikut berpartisipasi dalam gelaran tersebut.

Periode voting yang berlangsung selama satu pekan, yakni pada 7-13 Juni 2021 juga telah mendapatkan delapan pemenang nominasi JIMA 2021 berdasarkan vote dari para penggemar. Diantaranya, Indonesian Artist of the Year, Indonesian Group of the Year, Dangdut Artist of the Year, Indonesian Song of the Year, Global Song of the Year, International Artist of the Year, Korean Artist of the Year, dan Best Fanbase of the Year.

Baca Juga:

Serunya Kegiatan di Belakang Layar MV "Hadapi Berdua" Tiara Andini!

Kocak Banget, Berperan Sebagai Bawang Merah, Claudia Andhara Malah Takut Sama Bawang Putih Yang Diperankan Tiara Andhini

BTS mendapatkan tiga penghargaan untuk kategori Global Song of the Year, Korean Artist of the Year dan Best Fanbase of the Year. Sementara itu Tiara Andini dan NOAH, berhasil memenangkan Indonesian Artist dan Grup of the Year.

Untuk Indonesian Song of the Year dimenangkan oleh tembangmilik Anneth Delliecie berjudul Mungkin Hari Ini Esok atau Nanti. International Artist of the Year dimenangkan oleh Taylor Swift, sementara Dangdut Artist of the Year dimenangkan oleh Lesti Kejora.

Sebagai salah satu pemenang, Tiara Andini mengaku bangga bisa meraih penghargaan Indonesian Artist of the Year dalam JIMA 2021. Apalagi lagunya sudah berhasil masuk dalam aplikasi musik tersebut, meski dirinya merupakan pendatang baru di industri musik tanah air.

"Menurut aku keren banget, ini real 100 persen dari fans," ungkap Tiara dalam konferensi pers via Zoom siang tadi, Senin (28/6/2021).

"Aku senang banget, berterima kasih karena sudah memberi aku kesempatan lagu aku ada di JOOX. Pokoknya makasih banyak buat JOOX," lanjutnya.

Bukan hanya itu, Tiara juga cukup mengapresiasi berbagai layanan JOOX seperti sesi interaktif bersama pada artis yang menjadi nominasi dalam JIMA 2021 lewat berbagai acara seperti virtual Dinner, Interactive Talks 'Bincang Bincang Idola', serta Fandom Party untuk Fanbase BTS, Lesti Kejora, dan Anneth Delliecia. Pasalnya, acara yang digelar mulai 29 Juni besok hingga 4 Juni 2021 mendatang dapat semakin mendekatkan penggemar satu dengan lainnya.

"Positifnya ini bisa menyatukan Mootiara (nama fans Tiara Andini) di Indonesia," jelasnya.

"Bisa kenal satu sama lain, memperbanyak teman, bisa semakin kompak, jadi senang banget dibikin kayak gini," tandasnya.

(aln)