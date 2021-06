SEOUL - Sekitar 2,5 tahun setelah sukses Mr. Sunshine, Byun Yo Han mempertimbangkan untuk kembali berlakon di layar kaca. Dia dikabarkan akan menjadi aktor utama drama Snow White Must Die.

Mengutip Soompi, Jumat (18/6/2021), drama itu diadaptasi dari novel misteri Jerman berjudul serupa karya Nele Neuhaus. Namun Saram Entertainment akhirnya buka suara terkait pemberitaan tersebut.

Dalam keterangannya, agensi itu membenarkan, sang aktor mendapat tawaran untuk membintangi Snow White Must Die. “Dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” kata agensi tersebut.

Novel Snow White Must Die merupakan karya best seller yang berkisah tentang dua detektif yang menangani kasus kecelakaan misterius yang terjadi sebuah desa. Karakter dan peristiwa dalam novel itu akan disesuaikan dengan situasi di Korea Selatan.

Byun Yo Han ditawari untuk berperan sebagai Go Jung Woo yang berhasil masuk sekolah kedokteran lebih awal karena kecerdasannya. Hingga suatu hari, dia menjadi tersangka pembunuhan dan masuk penjara selama 11 tahun.

Ketika keluar dari penjara, Go Jung Woo memutuskan kembali ke kampung halamannya. Drama Snow White Must Die akan diproduksi oleh Hidden Sequence dan proses casting masih berjalan.*

(SIS)