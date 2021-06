JAKARTA - Tudingan pelecehan seksual yang dilayangkan pemilik akun Twitter @quweenjojo kepada Gofar Hilman berbuntut panjang. Kali ini, Lawless Jakarta yang merupakan bisnis yang dibangunnya resmi mendepak pria 38 tahun tersebut.

Kabar tersebut disampaikan pihak Lawles melalui akun Instagram resmi mereka pada Rabu (9/6/2021). Tak hanya itu, perusahaan itu bahkan menyebut, mereka berada di pihak @quweenjojo selaku korban dugaan pelecehan seksual.

"Kami tahu dan memantau isu yang sedang beredar menyangkut nama Gofar Hilman. Kami dari Lawless Jakarta berdiri bersama korban," tulis Lawless Jakarta dalam unggahannya.

Dalam lanjutan keterangannya perusahaan itu mengatakan, “Mulai hari ini (9/6/2021), kami menyatakan bahwa Gofar Hilman sudah bukan bagian dari Lawless Jakarta.”

Sementara itu, pemilik akun @quweenjojo secara gamblang mengungkapkan tindak dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Gofar Hilman sekitar 3 tahun silam. Dia bahkan mengunggah bukti video untuk memperkuat klaimnya.

“Gue baru ingat lo mabuk saat itu. Just in case lo lupa dengan kejadian itu. Ya, walaupun keterlaluan juga sih kalau lupa. Ini video yang gue ambil tepat sebelum kejadian itu. I was that girl,” cuit akun Twitter @quweenjojo.*

