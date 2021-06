JAKARTA - Setelah Raffi Ahmad dan Gading Marten, kini giliran Atta Halilintar yang mengakuisisi klub sepakbola dalam negeri. Dia menggandeng pengusaha Putra Siregar untuk membeli PSG Pati yang kini bertransformasi menjadi AHHA PS Pati FC tersebut.

Atta mengaku, memiliki klub sepakbola merupakan salah satu impian terbesar dalam hidupnya. “If you have a heartbeat. There’s still time for your dreams (Selagi jantung berdetak, masih ada waktu untuk mewujudkan mimpimu),” katanya lewat Insta Story, pada 5 Juni 2021.

Suami Aurel Hermansyah itu berharap, langkahnya tersebut bisa membawa sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik. Dia optimistis mampu melahirkan pesepak bola terbaik lewat klub tersebut.

Langkah Atta Halilintar tersebut mendapat dukungan dari Gus Miftah. Lewat Instagram, dia mengajak netizen untuk mendoakan kesuksesan AHHA PS Pati FC di masa depan.

“Alhamdulillah, mari sama-sama kita mendoakan dan terus mendukung serta mengawal ini semua. Semoga Bang Atta selalu dilancarkan dalam segala pekerjaannya. Amin,” ungkapnya.

Lewat AHHA PS Pati FC, Atta Halilintar menambah deretan artis yang merambah bisnis klub sepak bola. Sebelumnya, ada presenter Raffi Ahmad yang membeli RANS Cilegon FC dan Gading Marten lewat Persikota.*

