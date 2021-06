BAGI kalian semua dan pengguna RCTI+ tentunya yang memiliki bakat nyanyi atau suka cover lagu, yuk ikuti kompetisi Show Me Your Voice! Ada kesempatan bagi kamu yang ingin bakatnya disaksikan oleh banyak orang dan bisa menangkan hadiah puluhan juta rupiah. Penasaran gimana caranya? Yuk simak artikel ini!

RCTI+ menyediakan wadah untuk mengekspresikan bakatmu melalui kompetisi Show Me Your Voice. Show Me Your Voice adalah sebuah program kompetisi yang dibuat oleh RCTI+ dalam mencari bakat baru dalam dunia tarik suara dengan cara mengcover beberapa lagu yang sudah ditentukan, yaitu hanya boleh mengcover lagu Mungkin Hari Ini, Esok atau Nanti (Anneth Dellicia), Rasa Cinta Ini (Ghea Indrawari), Lelah (Bastian Steel), Jangan Rubah Takdirku (Andmesh), dan Sampai Tua Nanti (Andmesh) dengan minimal durasi video 1 menit.

Cover song bisa dilakukan secara akapela, karaoke, atau menggunakan alat/instrumental dan dengan versi apapun (pop, remix, koplo atau genre lainnya). Kamu bebas memberikan judul video kamu di kolom description semenarik mungkin. Video yang telah masuk akan dinilai berdasarkan jumlah voting tertinggi dari user RCTI+ dan juga juri internal untuk memenangkan hadiah puluhan juta rupiah.

Berikut ada contoh song cover yang bisa kamu jadikan inspirasi nih. Kamu bisa mengunggah video seperti milik Fadlan Arif yang melakukan cover song dengan menyanyikan lagu Andmesh berjudul Jangan Rubah Takdirku. Dalam videonya selama kurang lebih 4 menit, ia menunjukkan bakat bernyanyinya dengan penuh penghayatan.

Selain itu, kalau kamu punya cerita lucu, seru dan menarik dibalik pembuatan video tersebut atau mengenai kehidupan kamu, bisa juga mengirimkan cerita singkat tersebut dengan membuat video behind the scene atau cerita tentang kisah hidup lainnya untuk di upload ke Kompetisi Show Your Talent Season 2.

Yuk jangan ragu untuk kembangkan bakatmu. Siapa tahu dengan bakat yang kamu punya bisa menjadi langkah menuju kesuksesan loh! Tunggu apalagi? Show Me Your Voice dibuka mulai tanggal 18 Mei - 27 Juni 2021. Langsung ikutan Show Me Your Voice di aplikasi RCTI+ sekarang juga dan upload video nyanyi kamu sebelum terlambat! Siapa tahu keberuntunganmu ada disini, loh! Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek pada link berikut https://hot.rctiplus.com/competitions/detail/34

(dwk)