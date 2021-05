JAKARTA - Ayu Ting Ting, Via Vallen, Iis Dahlia, Maia Estianty, Tasya Rosmala, Vita Alvia, Danang, hingga Asbak Band akan tampil dalam Amazing Concert Music of My Country, pada 30 Mei 2021, pukul 21.00 WIB.

Via Vallen sang Ratu Dangdut Koplo telah memenangkan berbagai penghargaan baik tingkat nasional maupun internasional. Dirinya pun dipercaya untuk menyanyikan soundtrack salah satu animasi kelas dunia.

Danang si ‘Genius of Dangdut’ akan tampil bersama Tasya Rosmala dan Zazkia Zita yang berhasil meraih title Pemenang The Next Didi Kempot. Tim Amazing Goyang tak mau kalah, Ayu Ting Ting, Iis Dahlia dan Lyia akan membuat Anda asyik bergoyang.

Ayu Ting Ting sukses membawa banyak generasi Milenial untuk menjadikan musik Dangdut sebagai musik favorit. Terlebih Iis Dahlia yang berkarier puluhan tahun dan menjadi bagian penting dari belantika musik Dangdut Tanah Air.

Amazing Concert Music of My Country akan dipandu Robby Purba dan Vega Darwanti, para host yang tidak hanya berpengalaman, namun juga berpembawaan ceria dan selalu menghibur.

Amazing Concert merupakan program musik spesial unggulan GTV yang digelar sebulan sekali. Deretan para musisi berkelas akan memberikan penampilan terbaik mereka dalam acara ini.

Saksikan Amazing Concert Music of My Country pada 30 Mei 2021, pukul 21.00 WIB LIVE di GTV. Program Amazing Concert juga bisa disaksikan melalui aplikasi RCTI+ atau dengan mengakses www.rctiplus.com.*

