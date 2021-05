JAKARTA - Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah terus menjadi sorotan publik. Mereka kerap membagikan kemesraan di media sosial hingga kanal YouTube.

Kali ini Aurel Hermansyah menunjukkan perjuangan suaminya yang menemaninya semalaman saat sedang sakit. Hal tersebut dibagikan oleh Aurel melalui Insta Storynya. Dia membagikan video Atta yang tengah berbaring di sampingnya.

"Suamiku yang luar biasa, the best ini. Enggak tidur ya sayang semalaman," kata Aurel sambil mengelus pipi sang suami, seperti dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (14/5/2021).

Atta pun kemudian mengungkapkan istrinya sempat merengek memintanya untuk ditemani. Aurel kemudian kembali memuji suaminya yang bersikap siaga.

"The best ini suami, I love you," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Atta pun lalu membalas ungkapan sayang istrinya, " Love you too."

Untuk diketahui, kondisi kesehatan Aurel dikabarkan menurun lantaran kehamilannya. Dia bahkan harus duduk di atas kursi roda karena kondisinya. Tak hanya itu putri Anang Hermansyah tersebut juga harus melewatkan momen shalat Idul Fitri karena sakit.

"Tahun ini enggak bisa ikut salat Ied, karena harus totally bed rest. Mohon maaf lahir dan batin semuanya. Maaf, kalau ada salah,” ujarnya di Instagram.

