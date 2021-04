JAKARTA - Agnez Mo kembali menorehkan prestasi positif. Kali ini, video klip Long As I Get Paid yang Agnez sutradarai bakal diadaptasi ke dalam sebuah komik terbitan Amerika Serikat.

Komik berjudul Don’t Wake Up ini akan diterbitkan pada November tahun ini oleh Z2 Comics yang berkantor pusat di New York AS. Komik ini merupakan hasil kerja sama Agnez sebagai kreator dengan sejumlah seniman, Peter V. Nguyen dan Andreas Labrada di bagian ilustrasi; Karla Pacheco yang menulis cerita komiknya; Camilla Zhang selaku editor; John McGuinness, Gabe Sapienza, N. Steven Harris sebagai print artist; dan Tyler Boss yang merancang sampul.

“Saya selalu menikmati storytelling.Apakah melalui lagu yang saya tulis maupun video musik yang saya sutradarai. Saya sangat excited dengan dunia baru novel grafis ini. Sangat menyenangkan memformulasikan fantasi yang awalnya dibuat untuk lagu saya dan menjelma menjadi nyata dalam wujud karakter komik. Saya sangat bangga dan nggak sabar ingin menyampaikannya kepada fans saya,” kata Agnez.

Menurut Agnez, salah satu yang membuat Z2 Comics tertarik membuat novel grafis adalah nuansa etnis Nusantara dari pakaian, hiasan kepala, hingga senjata berupa keris yang ditampilkan di video musik tersebut.

Bagi Agnez ini merupakan langkah tepat untuk memperkenalkan budaya nusantara. Pernak-pernik nusantara akan hadir dalam bentuk pop culture, yang bakal mudah diterima banyak orang.

"Saya suguhkan budaya Indonesia dengan cool, yang keren. Selendang dan keris yang hadir dengan bentuk keren," lanjut Agnez.

Agnez memang kini banyak menggeluti dunia digital. Ia sebagai co-founder Eventori ingin memperkenalkan budaya Indonesia dan mengakomodir para pelaku industri hiburan. Hal ini kemudian disambut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Agnez memberikan simbolik cover komik Don’t Wake Up.

"Pemerintah mempercayai bahwa ke depan, teknologi digital akan semakin mengakomodasi daya kreatif dan inovatif masyarakat Indonesia, termasuk mendorong industri hiburan dan event untuk terus berkembang. Untuk mendukungnya, kami mencanangkan program Akselerasi Transformasi Digital Nasional yang ditujukan untuk meningkatkan optimalisasi teknologi demi menguatkan perekonomian Indonesia,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.

