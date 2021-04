JAKARTA - Indonesian Idol Special Season telah menggelar Grand Final Resul & Reunion semalam (Senin 26/4), dimana Rimar menjadi The Next Indonesian Idol dan Mark menjadi runner up. Dukungan terhadap kedua grand finalis bukan hanya diberikan penonton dan juri saja namun juga hadir langsung sejumlah pejabat negara yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Baparekraf Sandiaga Uno, Wakil Menteri Parekraf Angela Tanoesoedibjo, Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Ketua KPI Agung Suprio yang didampingi Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dan Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesodibjo.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna berkesempatan menyerahkan hadiah untuk Rimar sebagai juara 1 Indonesian Idol Special Season di panggung. Ia memberikan apresiasi kepada Indonesian Idol yang telah 17 tahun menghibur masyarakat, “bangga karena Indonesia memiliki talenta yang luar biasa, dan upaya mengumpulkan dan membina talenta talenta seperti ini perlu didukung. Saya berharap ke depan hal seperti ini terus didukung supaya bakat-bakat Indonesia dan Industri kreatif terus bisa tumbuh lebih baik,” ujar Agung Firman Sampurna.

Hal yang sama disampaikan Menparekraf / Kepala Baparekraf Sandiaga Uno, “Saya senang menjadi bagian final Indonesian idol, disinilah kita melihat talenta talenta di salah satu sub sektor ekonomi kreatif tampil, kita lihat kelasnya sudah kelas internasional. Suatu kebanggan tersendiri juga optimisme kita memiliki potensi luar biasa. Apalagi penyelenggaraan Indonesian Idol ini sudah memenuhi standar protokol kesehatan yang ketat, bukan saja memberikan rasa aman pada kru tapi juga performer dan penonton.”

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo bersyukur Indonesian Idol bisa diterima masyarakat Indonesia selama 17 tahun ini, “motivasi dulu menggelar Indonesian Idol agar bisa membangun masyarakat yang punya bakat yang tadinya tidak punya kesempatan bisa punya kesempatan, Idol ini dari orang yang tidak dikenal menjadi terkenal bukan hanya juara 1 tapi juara-juara lainnya. Selain unsur entertainmen tapi juga memberi kesempatan pada masyarakat dan bagian dari mendukung berkembangnya ekonomi kreatif”

Lebih lanjut Hary Tanoesodibjo berpesan kepada pemenang agar mengembangkan karirnya setelah Indonesian Idol ini dan terus berhubungan talent management MNC Group supaya terus diekpose dan diberikan panggung supaya semakin berkembang, sehingga menyanyi dan musik jadi profesi yang positif bagi karir ke depan bukan hanya juara 1 tapi runner-up dan juara-juara lainnya.

