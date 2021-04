SEOUL - Aktor Lee Sang Yeob dikabarkan akan bergabung dengan Sixth Sense 2 sebagai anggota tetap. Pemberitaan itu kemudian diklarifikasi oleh agensinya, Ungbin ENS.

Agensi tersebut mengatakan, “Saat ini, kami masih mendiskusikan kemungkinan Lee Sang Yeob bergabung dengan Sixth Sense 2.” Jika benar dia akan bergabung, maka dia akan melengkapi lima member tetap lainnya.

Mereka adalah Yoo Jae Suk, Oh Na Ra, Jessi, Jeon So Min, dan Lee Mi Joo ‘Lovelyz’. Lee Sang Yeob pernah menjadi bintang tamu Sixth Sense musim pertama dan dinilai memiliki chemistry manis dengan lima personel lainnya.

Bahkan, potongan video saat dia menjadi bintang tamu variety show tersebut berhasil mendulang 1 juta view di YouTube. Jika aktor While You were Sleeping itu mengonfirmasi keterlibatannya, maka dia akan mulai syuting pada episode kedua.

Sementara di dunia akting, Lee Sang Yeob dipastikan akan membintangi drama terbaru MBC, If You’re Not Crazy.*

