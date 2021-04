SEOUL - Pada 5 April 2021 dini hari waktu Korea, Rose BLACKPINK resmi merilis video musik single solo keduanya, GONE. Lagu tersebut merupakan side-B dari album solo perdananya, 'R'.

Mengutip Soompi, Senin (5/4/2021), berbeda dengan On the Ground yang energetik, video musik GONE ditampilkan lebih emosional. Lagu itu berkisah tentang seseorang yang putus cinta dan menyebabkan dia harus terluka.

Dalam video musik tersebut, Rose terlihat hanyut dalam kesendiriannya. Dimulai dari menangis sendiri di kamar mandi hingga berusaha bersenang-senang dengan kameranya. Video itu menggambarkan kesepian yang sederhana namun menyayat hati.

Lagu GONE menjadi karya kedua dari album 'R' yang dirilis Rose pada 12 Maret 2022. Lagu ini pertama kali diperdengarkannya dalam konser virtual BLACKPINK bertajuk 'The Show', pada 31 Januari silam.

Sejauh ini, MV GONE sudah ditonton 8,7 juta kali dalam 12 jam. Seorang penggemar menilai, Rose menampilkan dengan baik rasa bahagia dan kesedihan dalam video musiknya tersebut.

"Dia menggambarkan semua emosi itu dengan sangat sempurna. Rose memang luar biasa," ujar penggemar tersebut. Lainnya mengatakan, "Semua hal dalam video itu sempurna. Aku mencintaimu, Rose."*

