SEOUL - BTS berhasil memuncaki chart Top Songs iTunes di 97 negara, lewat lagu berbahasa Jepang terbaru mereka, Film Out. Raihan itu dicapai RM cs pada 3 April 2021, pukul 12.00 KST.

Lagu yang turut diciptakan oleh Jungkook itu resmi dirilis pada 2 April 2021. Single Film Out akan menjadi salah satu lagu dalam album kompilasi 'BTS, The Best' yang rencananya akan dirilis pada 16 Juni 2021.

Mengutip Allkpop, Minggu (4/4/2021), single itu berada di peringkat satu chart lagu digital harian Oricon dengan 23.344 unduhan pada hari pertama perilisannya di Jepang. Lagu itu juga berhasil mendominasi tangga musik harian populer di Jepang, seperti Line Music, AWA, dan Mora.

Tak hanya itu, video musik Film Out juga menjadi karya BTS dalam bahasa Jepang yang memiliki jumlah view terbanyak dalam 24 jam setelah dirilis di YouTube. Soompi melaporkan, MV lagu tersebut meraih 29,38 juta view dalam sehari.

Sejauh ini, video musik Film Out sudah ditonton lebih dari 47 juta kali dan menempati posisi kedua daftar Trending YouTube pada 4 April 2021.*

