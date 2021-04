Kisah dua sejoli Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar selalu menarik untuk disimak. Apalagi mereka telah melangsungkan janji suci di Hotel Raffles, Setiabudi, Jakarta Selatan pada hari ini, Sabtu (03/04/2021).

Berbagai prosesi menjelang pernikahan dengan dilalui, mulai dari lamaran, siraman, dan pengajian. Meski di tengah pandemi, pasangan YouTuber ini tetap melangsungkan pernikahan dengan mewah dan meriah.

Bahkan, figur-figur hebat Tanah Air turut memeriahkan acara ini, seperti Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir dalam resepsi pernikahan Atta dan Aurel.

Momen ini tentu tak luput dari perhatian netizen. Nah, berikut fakta-fakta menarik yang dirangkum oleh Okezone mengapa Atta dan Aurel selalu menjadi pusat perhatian:

Dicap Sebagai Pasangan Romantis

Foto :Instagram Atta Halilintar

Gaya berpacaran pasangan selebritis muda satu ini selalu saja mencuri perhatian. Atta yang kerap mengaku bukan merupakan pria yang romantis, namun seringkali memberikan perlakuan-perlakuan yang membuat Aurel meleleh.

"Aku ajak jalan-jalan ya, mencapai cita-cita bukanlah melompati samudera, tapi mengayuh dayung demi menuju garis akhir," tulis Atta melalui akun Instagram miliknya. So sweet banget ya!

Hal itu dibuktikannya dengan memberikan kejutan spesial dinner romantis di atas kapal pesiar yang dicarter secara khusus Atta untuk membahagiakan Aurel di hari ultah Aurel pada Juni 2020 lalu.

Kalau lagi jatuh cinta, apapun terasa indah pastinya. Atta yang awalnya tidak suka warna ungu bahkan mendadak jadi ungu lover, hal itu bisa dilihat dari couple outfit yang kerap mereka pamerkan di akun sosmed masing-masing. Makanya nuansa ungu begitu kental terasa di setiap prosesi jelang pernikahan mereka.

Tumbuh dalam Keluarga yang Selalu Jadi Pusat Perhatian

Foto: Instagram @Attahalilintar

Siapa yang tidak kenal dengan Krisdayanti dan Anang Hermansyah, kedua orangtua Aurel ini dikenal sebagai selebriti kenamaan di tanah air, demikian pula Ashanty, ibu sambung Aurel. Tidak heran, apapun tingkah polah keluarga ini selalu saja menjadi buah bibir.

Tidak jauh berbeda dengan keluarga Aurel, keluarga Atta juga merupakan keluarga yang bida dikatakan sukses. Betapa tidak, kedua orangtuanya yaitu Anofial Asmid dan Lenggogeni Faribu dikenal sebagai orang tua yang unik dari keluarga Gen Halilintar. Keluarga ini melakukan perjalanan bisnis keliling dunia, lebih dari 120 negara dengan memboyong semua anggota keluarga tanpa didampingi asisten atau pembantu. Keluarga ini semakin popular seiring buku ‘Kesebelasan Gen Halilintar: My Family My Team’ yang ditulis oleh Ibunda Atta pada awal 2015. Bukan cuma itu saja, keluarga Atta juga memiliki resto di Prancis, dan peternakan kambing yang luasnya disebut-sebut seluas Komplek Universitas Indonesia di Depok.

Memiliki Jiwa Entrepreneur

Sama-sama sulung di keluarga masing-masing dan sama-sama punya ketertarikan di dunia hiburan, selain itu keduanya juga punya jiwa bisnis yang kuat. Lihat saja bagaimana Aurel memilih kuliah jurusan bisnis di sebuah kampus ternama di Jakarta. bisnis kosmetik bernama Aurelloly Cosmetics by Aurelie, dan juga bisnis kuliner yang ada di Kota Malang.

Atta jangan ditanya, sebelum dikenal sebagai YouTuber dengan penghasilan ratusan miliar per tahun, dia sudah jadi miliarder di usia belasan tahun sebagai entrepreneur. Jiwa bisnis yang mengalir dari kedua orangtuanya, membuat pria kelahiran Dumai, Riau 20 November 1994 ini juga dikenal sebagai pengusaha sukses. Saat ini Atta mengembangkan bisnis restoran padang dan fashion-nya dengan mereka “AHHA’ dan “AHHA Hijab.”

Kisah Asmara Penuh Liku, dari Mulai Pedekate, Jadian sampai Putus Nyambung

Flashback sedikit ke belakang, keduanya dekat berawal dari proyek kolaborasi untuk content channel Youtube mereka.

Foto: Instagram @Attahalilintar

Bahkan pertemuan awal itu tidak akan komunikasi langsung antara Atta dan Aurel. Tapi rupanya, sifat Aurel yang baik hati dan perhatian, membuat Atta luluh dan jatuh hati, Aurel dinilai berhasil mengambil hati keluarganya.

"Aku kepincut sama dia karena waktu awalnya tiba-tiba dia deket sama keluargaku, jadi dia itu deket sama adik-adikku, main sama adikku yang cewek-cewek,” ujar Atta dalam kanal YouTubenya.

Dalam setiap hubungan asmara tentu pasti ada masa pasang dan surut hubungan. Atta dan Aurel pun mengalami hal itu. Pada Desember 2020 lalu, keduanya dikabarkan mengakhiri kisah mereka.

Namun, pada malam pergantian 2021 Atta datang ke Bali untuk menemuinya, dari situ mereka meredam ego dan merencanakan pernikahan.

Semula pernikahan mereka rencananya bakal digelar 21 Maret 2021 kemarin. Namun, karena ada beberapa kendala termasuk peraturan terbaru terkait pandemi Covid-19 akhirnya harus mundur.

Setelah melakukan lamaran pada 13 Maret kemarin, kemudian pasangan ini mengumumkan rencana pernikahan yang akan berlangsung hari ini.

Atta YouTuber Terkaya di Indonesia bahkan di Asia

Sebagai content creator, Atta Halilintar memang gak habis bikin geleng-geleng kepala, ia dijuluki sebagai Raja YouTuber Asia Tenggara karena sukses mendapatkan diamond play button pertama kalinya di ASEAN.

Membuka channel YouTube sejak 26 Januari 2014, kini telah memiliki 26,7 juta subscriber dan pada 2019 lalu namanya sempat tercantum dalam daftar 10 besar YouTuber terkaya di dunia, berderet dengan nama content creator asal Swedia, Pew Die Pie.

Foto: Instagram @Attahalilintar

Berdasarkan data Purple Moon Promotional Product, Atta menduduki posisi nomor delapan dalam daftar itu dengan penghasilan diperkirakan mencapai Rp269 miliar per tahun. Sementara estimasi penghasilannya per bulan adalah 1,3 juta poundsterling atau sekitar Rp22,4 miliar.

Tidak mau ketinggalan, Aurel juga aktif menciptakan video di kanal YouTube miliknya sendiri dan milik keluarganya 'The Hermansyah A6' dengan 4,93 juta subscriber.

