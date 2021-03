LOS ANGELES - Hugh Grant mengenang kembali pengalaman kurang menyenangkan yang dialaminya saat syuting film The Bengali Night di India, pada 1988. Kala itu, dia mengaku, terserang Delhi belly alias diare yang kerap dialami turis saat berada di India.

“Hari ketiga di India, aku mulai mengalami diare,” kata aktor 60 tahun tersebut saat tampil dalam podcast WTF with Marc Maron seperti dikutip dari AsiaOne, pada Minggu (21/3/2021).

Bukan diare biasa, Hugh Grant harus bersahabat dengan penyakit itu selama 3 bulan berada di Negeri Sari tersebut. Dia bahkan mengaku, tidak pernah meninggalkan toilet selama syuting.

“Aku baru akan keluar dari toilet, hanya saat pengambilan gambar untuk adeganku. Setelah selesai, aku pasti akan langsung kembali ke toilet untuk mengurus perutku,” ungkap aktor Bridget Jones's Diary itu menambahkan.

Tidak hanya diare, Hugh Grant juga harus beradaptasi dengan gaya hidup tak biasa masyarakat India. Salah satunya adalah kemacetan Calcutta yang membuatnya terjebak di jalanan dan harus bersebelahan dengan mayat di dalam tandu.

Hampir Berhenti Akting

Hugh Grant mengaku, sempat hampir berhenti akting karena dicap berkelakuan buruk. Hal itu, menurut dia, bermula pada 2005, tak lama setelah film Music and Lyrics yang dibintanginya bersama Drew Barrymore rilis di pasaran.

Dia mengaku, merasa cukup dengan kariernya saat itu. Pada 2009, dia kembali menggarap film dengan Sarah Jessica Parker berjudul Did Your Hear About the Morgans yang sayangnya melempem di pasaran.

“Itu titik di mana bukan aku yang menyerah pada Hollywood, tapi industri itu yang menyerah padaku. Hari di mana gelarku sebagai aktor dengan penghasilan tertinggi hilang dalam semalam. Itu sedikit memalukan, namun di lain pihak juga membuatku merasa bebas,” katanya seperti dikutip dari Harper’s Bazaar.*

