SEOUL - Aktris Gong Hyo Jin dan Oh Jung Se dikonfirmasi akan tampil dalam musim kedua House on Wheels. Kabar itu, diumumkan sumber dalam tvN kepada portal DongA.

Ini akan menjadi penampilan kedua Gong Hyo Jin dalam acara tersebut. Pada 25 Juni 2020, dia bersama tiga bintang House on Wheels menikmati perjalanan ke Hamo Breakwater dan Hutan Meochewat di Pulau Jeju.

Keberadaan aktris When The Camellia Blooms itu sebagai bintang tamu karena kedekatannya dengan Sung Dong Il. Mereka tetap berhubungan baik setelah membintangi drama It’s Okay That’s Love pada 2014.

Kejutan lain dari variety show ini adalah kedatangan Kim Yoo Jung sebagai bintang tamu. “Saat ini kami masih menegosiasikan agar dia bisa tampil dalam acara ini,” tutur staf tvN seperti dikutip dari Soompi, Kamis (18/3/2021).

Program House on Wheels memulai penayangannya di tvN pada 11 Juni 2020. Pada musim kedua, posisi yang ditinggalkan Yeo Jin Goo akan digantikan oleh aktor Run On, Im Siwan.*

Baca juga:

Im Siwan Resmi Gantikan Yeo Jin Goo Bintangi House on Wheels 2

Vicky Prasetyo Akui Baru Menikah Siri dengan Kalina Oktarani

(SIS)