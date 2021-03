JAKARTA - Kesha Rose Sobert atau Kesha tampil di video klip terbarunya, Stronger. Uniknya, Kesha tampil mengenakan perhiasan asal Indonesia.

Berkolaborasi dengan musisi Sam Feldt, penyanyi yang menorehkan pamornya lewat single-single seperti Tik Tok hingga Your Love is My Drug mengenakan kalung 'Cuban Chain Links' buatan UBS Gold.

Kesha sendiri merupakan seorang popstar yang telah meraih banyak sekali penghargaan. Sebut saja MTV Europe Music Award for Best New Act 2010, MTV Europe Music Award for Best Pop 2010, iHeartRadio Music Award for Best Collaboration 2014, Eska Music Award: Best International New Artist, Bravo Otto Super Singer Female 2010.

Sebelumnya, beberapa artis Hollywood juga mengenakan perhiasan serupa dalam performnya sebut saja Mariah Carey dan juga Kim Lee.

(edh)