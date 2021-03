LOS ANGELES - Selena Gomez berpikir untuk pensiun dari dunia musik. Ia mengatakan keinginannya ini disebabkan karena banyak orang yang menganggapnya tidak serius dalam bermusik.

Aktris sekaligus penyanyi ini membuat pengakuan dalam sebuah wawancara dengan Vogue. Gomez akan mengisi cover majalah tersebut untuk edisi bulan April mendatang.

"Sulit untuk terus bermusik ketika orang tidak menganggapmu serius. Aku pernah mengalami saat-saat di mana aku seperti, 'Apa gunanya? Kenapa aku terus melakukan ini?'," kata Gomez dilansir dari CNN, Rabu (10/3).

Pada wawancara ini, Gomez menilai bahwa lagu Lose You to Love Me adalah lagu terbaik yang pernah dirilisnya. Namun, bagi sebagian orang, itu masih belum cukup. Meski demikian, Gomez bersyukur masih ada orang yang menikmati musik buatannya.

"Saya pikir ada banyak orang yang menikmati musik saya, dan untuk itu saya sangat bersyukur, untuk itu saya terus maju, tapi saya pikir lain kali saya membuat album itu akan berbeda," jelas Gomez.

"Saya ingin mencobanya terakhir kali sebelum saya mungkin menghentikan musik," sambungnya.

Gomez memulai debut album pertamanya pada tahun 2009 dengan Kiss & Tell. Penyanyi 28 tahun ini kemudian merilis tiga album solo dan dua album lagi di bawah Selena Gomez & the Scene.

