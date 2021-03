JAKARTA - Ayu Ting Ting kembali bikin heboh netizen, kali ini ia dikabarkan dekat dengan seorang lelaki bernama Brata Angga Kartasasmita.

Hal ini diketahui, setelah Ayu dan Brata sama-sama mengunggah foto kebersamaannya di masing-masing akun Instagramnya.

Dikutip dari akun [email protected], terlihat Ayu sedang dirangkul oleh Brata. Keduanya nampak sedang berada di salah satu jembatan, dengan latar belakang bangunan kuno.

Baca juga:

Dalam keterangan fotonya itu, Ayu menuliskan selamat ulang tahun kepada Brata. Serta ia juga bilang "lelaki kesayanganku' yang tak lain tertuju kepada Brata.

"Happy Birthday to my lovely bro @brataanggakartasasmita semoga sehat, panjang umur, berkah rizkinya, sukses dalam apapun, bahagia dan apa yang diinginkan terwujud ya amin... gbu n luv u my Brata," tulis Ayu.

Begitu juga dengan Brata, ia mengunggah foto yang sama. Serta mengucapkan terima kasih kepada Ayu yang sudah perhatian kepadanya.

"Terima kasih untuk semua ucapan. Ucapan yang sama untukmu juga sayang semoga berkah dan bahagia untukmu dan keluarga.. Aamiin Allahuma Aamiin," kata Brata.

Melihat keharmonisan keduanya yang saling memanggil kata sayang, netizen pun turut berkomentar. Membanjiri kolom komentar di unggahan milik Brata. Sementara akun Ayu sangat dibatasi.

"Mirip kak, semoga jodoh," kata @qu****. "Doa terbaik untuk kalian berdua," ujar @am****. "So sweet banget," terang @yu***. "Cocok semoga jodoh," kata @mo***. "Lanjutkan sebelum ditikung orang lain kak," terang @de***.