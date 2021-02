JAKARTA - Ada yang berbeda dengan Indonesia Idol Special Season kali ini, Senin (22/2/2021). Hal tersebut lantaran girlband asal Korea Selatan, Aespa menjadi bintang tamu dalam gelaran Indonesia Idol malam ini.

Grup yang beranggotakan Karina, Winter, Giselle dan Ning Ning tersebut tampil membawakan lagu debut mereka Black Mamba. Mereka tampak energik dengan pakaian serba hitam.

Menariknya lagi, Aespa menjadi Idol K-pop pertama yang mengisi acara ajang pencarian bakat tersebut. Penampilan Aespa pun sukses menarik perhatian warganet di Twitter.

Meski tidak tampil langsung dari Studio RCTI, penampilan Karina cs sukses dipuji warganet.

"Gila si cantik banget woi," kata salah satu warganet.

"Aespa on Indonesia Idol, wauw amazing," imbuh warganet lain.

"Parah si gila gila, keren woi. Aespa your so perfect. Love you guys," kata yang lain.

"Akhirnya debut di TV lokal juga #IndonesiaIdolwithAESPA," ungkap yang lain.

Tak sedikit dari mereka juga berharap agara member Aespa bertandang ke Indonesia. Seperti diketahui, penerbangan internasional kini dibatasi lantaran pendemi virus corona (COVID-19).

