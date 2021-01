JAKARTA - Pelawak sekaligus pembawa acara Wendi Cagur baru saja merayakan hari pertambahan usia yang ke-31 istrinya, Ayu Natasya pada 13 Januari 2021. Sayangnya, dalam momen tersebut ia sekaligus mengungkapkan kabar kurang menyenangkan terkait kondisi keluarganya.

"Selamat ulang tahun sayangku @revtiayunatasya. Alhamdulillah luar biasanya Allah swt memberikan kado indah buat kamu dan kita semua," tulis Wendi Cagur pada keterangan foto ulang tahun sang istri di Instagram.

"Di saat kau menginjakan kaki di usiamu yang baru, Allah swt memberi sentuhan kasih sayangnya lewat cerita enggak akan kita lupakan," sambungnya.

Pria 41 tahun itu menyebut bahwa ada lima orang di rumahnya yang positif mengidap COVID-19, yakni anak tertuanya, mertua, serta tiga asisten rumah tangganya. Mereka harus tinggal terpisah, walau berada dalam satu rumah.

"Di saat kamu bertambah usia, di saat yang sama pula kita harus menerima putri kita tercinta Audie, mama kamu, dan ketiga mbak kita positif covid. Tanpa gejala Alhamdulillah," ujarnya.

"Tapi tetap saja terasa berat dan sesak di dada ketika kita terpaksa harus merasa terpisah meski dalam satu rumah," lanjutnya.

Dalam momen pertambahan usia istrinya, Wendi berharap agar publik tidak hanya bisa mendoakan Ayu, tetapi juga untuk orang-orang sekitarnya.

"Bismillah sayang. Kita bisa melewati ini semua. Semoga Allah swt mendengar doa terbaik kita. Much love for you. Fighting!!!," tandasnya.