JAKARTA - Wijaya Saputra memberikan dukungannya kepada sang kekasih, Gisella Anastasia. Seperti diketahui sang aktris menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus video syur pada hari ini (8/1/2021).

Lewat Instagram, pria 35 tahun tersebut mengunggah fotonya bersama sang kekasih. Mereka terlihat berdiri berhadapan dan saling melempar senyum satu sama lain. “God is within her, she will not fall,” ujarnya.

Dalam bahasa Indonesia, caption Wijin tersebut dapat diartikan sebagai “Tuhan besertanya, dia tidak akan jatuh.” Bersama unggahan tersebut, dia juga menyelipkan sebuah emoji hati.

Dukungan yang diberikan Wijin untuk Gisella Anastasia itu menuai pujian dari warganet. Tak sedikit yang berharap agar pria tersebut terus mendukung Gisel hingga akhir.

"Sedikit laki-laki yang mau menerima masa lalu pahit si wanita, apalagi latar belakang terburuk yang pernah dimiliki perempuan itu. Tapi kamu tetap tinggal untuk Gisel kak Wijin semoga selalu begitu," tutur seorang warganet.

Baca juga: Hadiri Pemeriksaan, Gisella Anastasia Datang 1 Jam Lebih Awal

Pengguna Instagram lainnya menambahkan, "Mudah-mudahan Wijin mendukung Gisel tak hanya di awal saja ya,” Gisella Anastasia menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus video syur, pada Jumat (8/1/2021) pagi. Berdasarkan pantauan Okezone, dia terlihat datang lebih awal 1 jam dari jadwal pemeriksaan pada pukul 10.00 WIB.* Baca juga: Pelapor Video Syur Apresiasi Permohonan Maaf Gisella Anastasia