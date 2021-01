JAKARTA - Belum lama tereliminasi dari babak Spektakuler Indonesian Idol Special Season, Karen Rantung meluapkan perasaannya dan curhat kepada RCTI+. Tidak hanya menceritakan selama dirinya mengikuti ajang pencarian bakal Indonesian Idol saja, tetapi Karen Rantung juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan penggemarnya. Karen juga kedekatan bersama finalis Indonesian Idol lainnya.

Idol Live Chat Farewell merupakan program eksklusif yang tayang di aplikasi RCTI+. Program ini berisikan informasi dari kontestan Indonesian Idol yang telah tereliminasi, pada Live Chat Farewell kali ini akan dibintangi oleh Karen Rantung yang akan memberikan informasi dirinya selama mengikuti Indonesian Idol Season X yang tayang eksklusif di aplikasi RCTI+.

“Aku adalah Karen Rantung, seperti yang kalian tahu, aku adalah finalis Indonesian Idol Top 14 dan aku bersyukur banget bisa berada di Indonesian Idol. Disini aku menemukan keluarga baru, tapi sedih banget harus pisah sama mereka semua, padahal belum juga sehari loh tapi udah kangen banget” ucap Karen Rantung.

“Apa lagi tuh setiap hari kalo bangun pagi pasti ketemunya sama mereka-mereka terus, but its okay, karena suatu saat pasti aku akan ketemu dengan mereka lagi” tambahnya.

Karen Rantung juga membacakan dan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh para penggemarnya seperti yang sudah dijanjikan. Karen membacakan yang diajukan oleh Yunisrh “Karen, apasih arti Karenistik bagi kamu?, tanpa berfikir lama Karen langsung menjawab nya “arti Karenistik itu adalah keluarga buat aku, karena disaat aku ngedown kalian selalu ada buat nyemangatin aku, buat support aku, pokoknya kalian segalanya buat aku, thankyou so much buat Karenistik yang sudah doain aku, vote aku, berjuang terus-terusan buat aku, aku sayang banget sama kalian semua. Terus dukung aku ya, dan support aku terus semoga aku bisa sukses juga diluar Idol” ujar Karen.

Ketika program Live Chat Farewell berlangsung, tiba-tiba kedua orang tua dari Karen menelepon dan berbincang bersama Karen. Karen tidak sabar untuk bertemu langsung dan mencoba masakan dari orang tuanya.

“Aku kangen banget sama masakan mama. Kangen banget sama sambel roa, bubur Manado, nasi uduk dan nasi kuning, aku uda kangen banget” kata Karen.

Penasaran dengan kelanjutannya? Ikuti terus keseruan Live Chat Farewell bersama Karen Rantung di aplikasi RCTI+.

