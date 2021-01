JAKARTA - Vebby Palwinta dan Razi Bawazier tengah berbahagia. Mereka tengah merasakan rasa senang karena telah dianugerahi putra pertama bernama Ali Razi Bawazier.

Kabar tersebut diketahui dari foto yang diunggah oleh Vebby dan sang suami di Instagram masing-masing.

“Alhamdulillah telah lahir, putra pertama kami Ali Razi Bawazier @alirazibawazier Pada 6 Januari 2021 pukul 02.26 WIB,” kata aktris 24 tahun itu seperti dikutip dari Instagramnya, Kamis (7/1/2021).

Vebby mengungkapkan, proses persalinannya di RSIA Bina Medika telah berjalan dengan lancar.

“Alhamdulillah proses nya berjalan lancar dan anak kami lahir dalam keadaan sehat walafiat,insyaAllah,” tulisnya lagi di keterangan foto.

Tidak hanya membagikan kabar bahagia tersebut, Vebby dan Razi juga mengunggah momen pertama mereka dengan sang buah hati lewat Instagram Story.

Tampak bayi bernama Ali Razi Bawazier itu berada di gendongan Vebby.

“Alhamdulillah pagi ini Alinya udah selesai nyusu,” kata suami Vebby, Razi.

Vebby pun memperlihatkan wajah buah hatinya ke arah kamera. Di video tersebut, bayi Ali Razi tengah tertidur pulas. “Lagi enak bobok dia sekarang,” imbuhnya.

Memiliki anak pertama dan sah menjadi orang tua, Vebby dan Razi mendapatkan ucapan selamat dari para selebriti.

“Selamat Vebb!” kata Audi Marissa yang saat ini juga tengah mengandung buah hatinya dengan Anthony Xie. “Masya Allah, alhamdulillah.. selamat sayang,” komentar Donita. “Assalamualaikum anak ganteng sholeh, welcome to the world,” tulis Fenita Arie.

