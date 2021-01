JAKARTA - Gisella Anastasia mengawali 2021 dengan masalah pelik. Dirinya harus ikhlas menjalani status tersangka kasus pornografi imbas menyebarnya video syur bersama Michael Yukinobu de Fretes.

Di tengah kasus ini, terdapat sosok yang menjadi penguat Gisel menghadapi masalah. Dia adalah Gempita Nora Marten.

Gisel membagikan videonya tengah berkomunikasi dengan Gempi lewat video call. Pasalnya, gadis cilik itu kini sedang berlibur dengan sang ayah, Gading Marten di Bali.

Baca Juga:

Meme 19 Detik Gisel di Truk Ini Jadi Sorotan

Senin Gisel Diperiksa Polisi, Ini Fakta-fakta Video Syur yang Menjadikannya Tersangka

Setelah mengucapkan selamat tahun baru, ibu dan anak itu saling berbalas ungkapan cinta. Gisel pun bertanya sampai kapan cinta sang anak akan bertahan.

"Selamanya, the best of my life (terbaik dalam hidupku)" jawab Gempi, dan dijawab senang oleh Gisel, "Aduh duh, manis banget."

Gisel melengkapi keterangan dalam video yang diunggah di akun Instagramnya itu dengan ungkapan bahagianya atas kehadiran sang putri.

"Kamu yang termanis Gempi! Kamu tahu aku sangat mencintaimu! Tuhan selalu memberkatimu malaikat kecilku. Sampai ketemu hari Senin ya," tulisnya.

Kini, Gisel telah ditetapkan sebagai tersangka atas video syurnya dengan Michael Yukinobu de Fretes yang beredar sejak 7 November lalu. Ia mengaku, merekam adegan tersebut di sebuah hotel di Medan pada 2017.

Pasal yang disangkakan kepada Gisel dan Yukinobu adalah Pasal 4 ayat 1 Jo Pasal 29 dan atau Pasal 8 jo Pasal Undang Undang nomor No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

(aln)