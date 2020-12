JAKARTA - Kelvin Joshua tampil beda di babak Wild Card Indonesian Idol Special Season, pada Selasa malam (22/11/2020). Ia membawakan lagu up beat milik Bruno Mars berjudul Locked Out of Heaven.

Penampilan itu rupanya membuat juri Anang Hermansyah sedikit kaget. Pasalnya, pelantun Separuh Jiwaku Pergi tersebut sudah terbiasa dengan lagu-lagu ballad yang dibawakan Kelvin sejak awal audisi.

"Aku kaget mendengar kamu menyanyikan lagu itu. Kamu menunjukkan, punya kemampuan lain (di luar genre ballad). Bagi aku, ini menarik," ungkap suami Ashanty tersebut.

Anang Hermansyah bahkan tak sungkan memuji kreativitas Kelvin Joshua dalam mengemas aksi panggungnya. Kontestan asal Jakarta tersebut sedikit menampilkan koreografi yang terinspirasi dari aksi live Bruno Mars.

Ternyata, penampilan ciamik Kelvin Joshua malam ini tak hanya mencuri hati Anang Hermansyah. Juri lainnya, Fadly 'Padi Reborn' pun mengaku terpukau dengan penampilan up beat kontestan 22 tahun tersebut.

Frontman grup band Padi Reborn tersebut mengatakan, "Aku melihat, kamu sangat nyaman dengan lagu ini. Jadi bisa having fun di atas panggung. Itu yang paling penting. Nada-nada kamu juga enggak ada yang meleset." Selain Kelvin Joshua, ada lima kontestan lainnya yang tampil di babak Wild Card Indonesian Idol Special Season malam ini. Mereka adalah Dewanda, Rimar, Femila, Sharen, dan Jemimah yang akan memperebutkan posisi di babak Final Showcase pada 28 Desember mendatang.*