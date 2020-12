JAKARTA - Jemimah Cita tak mau menyiakan kesempatan kedua di babak Wildcard Indonesian Idol Special Season malam ini, Selasa (22/12/2020). Jemimah seolah ingin membayar penampilannya kemarin setelah mendapat vote terendah.

Gadis itu membawakan lagu New York State of Mine dari Billy Joel. Penampilannya itu langsung menuai pujian, salah satunya dari Once Mekel, yang menjadi juri tamu malam ini.

"Suata kamu bagus banget. Saya sangat mengagumi teknik kamu, semoga kamu berhasil malam ini," ungkap Once.

Begitu pula dengan juri tamu lainnya, Titi DJ. Pelantun Bahasa Kalbu itu suka dengan pelafalan Jemimah dalam menyanyikan lagu berbahasa Inggris.

Titi pun mengagumi karakter vokal gadis berambut ikal itu. "Saya dari kemarin memang senang sama vibrasi kamu. Kayaknya itu signature style," ungkapnya.

Selain Jemimah, 5 kontestan yang tampil di babak Wildcard ini adalah Dewanda, Rimar, Femila Sinukaban, Sharen Fernandez, dan Kelvin Jojo. Mereka memperebutkan posisi untuk melaju ke babak Final Showcase mendatang.

