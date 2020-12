JAKARTA - Tidak mudah bagi seorang musisi mempertahankan hidup di masa pandemi Covid-19 yang telah menghantui Indonesia sejak awal 2020. Adaptasi bahkan dilakukan sebagian musisi bukan hanya sekadar untuk bisa bertahan hidup, tetapi agar terus eksis dan mengeluarkan karya demi menghibur masyarakat yang terkena dampak dari pandemi tersebut.

Salah satu artis yang tetap terus berkembang dan mampu beradaptasi di masa pandemi ini ialah Sri Rossa Roslaina Handiyani, alias Rossa. Sejak 1988, Rossa diketahui sudah mewarnai industri musik tanah air dengan merilis berbagai single terlaris sepanjang masa yang hingga kini masih sering kita dengarkan di berbagai media atau platform layanan musik. Bahkan, lagu-lagu lawasnya, masih cukup akrab di telinga masyarakat.

Berdasarkan prestasi tersebut, tak heran jika Rossa dianggap cukup populer dalam daftar pencarian beberapa layanan musik streaming, seperti Spotify, Joox, Apple Music, Langit Musik, Deezer, dan lainnya. Bahkan, menurut catatan Spotify, Rossa mampu untuk bersanding dalam 5 besar penyanyi wanita yang paling populer bersama dengan Ariana Grande, Taylor Swift, Niki, hingga Billy Ellish, dan mendapat predikat Indonesia Most Streamed Female Artist selama 2020.

Bukan hanya itu, ibu satu anak ini juga mendapatkan prestasi dari Spotify lewat kepopulerannya. Sebut saja The Most-Followed Indonesian Pop Female Artist, No.1 Top Indonesian Artist of 2020 by Spotify dan juga Joox.

"Dua bulan pertama pandemi aku santai ya. Masih nggak ada job, nggak boleh nyanyi, masak, di rumah aja, siram tanaman. Kayaknya hidup tidak mudah, hidup santai kayak zaman dahulu. Tapi kehidupan terus berjalan semua tidak boleh diam di tempat," ungkap Rossa dalam konferensi pers virtual.

"Semua orang di rumah, banyak yang mendengarkan lagu. Lagu aku didengarkan banyak orang, dan lagu aku masuk chart radio dan digital streaming, ini hal yang patut aku syukuri. Ya penyanyi lainnya sama, streaming naik dan off air turun. Ini saat yang baik bilang good job untuk diri kita sendiri. Kita menjalani tahun yang sulit, tapi ada diujung tahun keadaan sehat dan baik," sambungnya.

