JAKARTA - Aurel Hermansyah beberapa waktu lalu mengumumkan bahwa dirinya akan rehat sejenak dari aktifitas sosial media. Hal tersebut rupanya sengaja dilakukan oleh kekasih Atta Halilintar tersebut demi kesehatan mentalnya.

Kini, setelah 4 hari rehat dari Instagram, Aurel rupanya sudah kembali aktif dan mengunggah potret dirinya. Ia bahkan mengaku sudah merasa baikan, setelah beristirahat selama 4 hari dari sosial media.

"Im backk.. setelah 4 hariii #socialmediadetox," tukis Aurel pada unggahannya di akun Instagram.

"Feeeeling good ! Thanks god. Happy friday!," sambungnya.

Unggahan kakak Azriel Hermansyah itu lantas dipenuhi oleh komentar dari netizen. Mereka mengucapkan selamat datang kembali ke dunia sosial media pada putri Anang Hermansyah dan Krisdayanti tersebut.

"Miss u kakak...well come back...semoga selalu bahagia, sehat n selalu dlm lindungan Allah SWT...aamiin...lop u so much..," tulis krissantiagustina.

"Senengnya balik lagi...happy terus kak loly," tulis khoerunnissaranni.

"Mulai detik ini kita suport karir kk,kita akan slalu ada buat kk," tulis asyifa9244.

