JAKARTA - Bahasa Kalbu yang dipopulerkan oleh Titi DJ, sukses membuat Joy Fernando mendapatkan lima standing applause dari para juri. Tampil sebagai satu-satunya laki-laki di batch tersebut, tidak membuat remaja 20 tahun itu minder, saat harus bersaing dengan Anggi Marito, Arinda Glenda, dan Gabriella Pangaribuan.

Di tengah penampilannya, Judika bahkan sudah langsung memuji suara khas dari remaja asal Adonara Flores Timur tersebut. Bahkan saat bagian reff mulai dibawakan, kelima juri tampak terpukau bahkan sudah berdiri dari bangku masing-masing.

"Asyik banget nih," kata Judika pada Rossa ditengah penampilan Joy.

Penampilan memukau dari mahasiswa tersebut sontak membuat para juri sepakat untuk menjadikan dirinya sebagai kontestan terbaik dalam eliminasi 2 di tantangan Best Cover.

Bahkan, Joy langsung bisa lolos dengan mudah dan meninggalkan tiga rekannya, termasuk Arinda Glenda dan Gabriella Pangaribuan yang tidak berhasil lolos ke babak selanjutnya.

"One of the best audition, di best cover kali ini, saya akan langsung panggil namanya, maju ke depan, dan dia akan lolos ke babak berikutnya, Joy Fernando," kata Judika.

