JAKARTA - Penyanyi Amanda Caesa sempat dikabarkan dekat Dul Jaelani. Dia juga sempat dijodohkan dengan Rizky Febian oleh Sule.

Kendati demikian, kini pelantun Even If You Aren't There For Me tersebut mengaku masih sendiri atau jomblo.

"Aku sendiri aja, tapi kalau temenan sama siapa aja sih semuanya," tutur Amanda seperti dikutip dari Starpro Indonesia, Kamis (3/12/2020).

Baca Juga: Tiara Andini Terlihat Kesal Ketika Amanda Caesa Ditanya Tentang Dul Jaelani

Anak komedian Parto tersebut kemudian mengaku perjodohannya dengan Rizky Febian hanya bercandaan ayahnya dengan sahabatnya saja.

"Itu bercanda aja soalnya kan baru ketemu, namanya anaknya temennya soalnya kan pengen deket. Biasa temenan baik aja," ungkapnya.

Namun Amanda tak menampik bila dia ingin berkolaborasi dengan Rizky Febian dalam menelurkan karya ke depannya. Kini dia tengah disibukkan untuk membuat single terbarunya.

"Aku lagi sibuk bikin single ketiga dan seterusnya aja sih. Ada kerja sama juga sama kak Calvin Jeremy sama Syahravi," ungkapnya.

(edh)