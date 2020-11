JAKARTA - Sosok Glenn Fredly hingga kini masih terkenang dan memiliki tempat indah di hati Mutia Ayu. Kepergiannya pada April 2020 kemarin, tentu membuat pelantun Dada Atau Paha tersebut merasa kehilangan, hingga dirinya kerap membagikan momen-momen istimewanya dengan pria berdarah Ambon tersebut.

Baru-baru ini, Mutia Ayu terlihat mengenang awal perkenalannya dengan pelantun Sedih Tak Berujung tersebut. Bahkan melalui Instagramnya, Mutia menyebut bahwa butuh waktu bertahun-tahun lamanya sebelum akhirnya ia mau menemui serta menikah dengan sosok Glenn Fredly.

"Membutuhkan waktu hampir 2 tahun untuk saya memutuskan ingin bertemu dengan Pria ini, hampir 1 tahun untuk saya memutuskan bahwa saya ingin benar-benar memberikan hati saya kepada pria ini," tulis Mutia Ayu pada keterangan foto Almarhum Glenn Fredly.

Baca Juga: Baru 8 Bulan, Anak Almarhum Glenn Fredly Bisa Sebut Ayah Bunda

"After that, ternyata bukan hanya sekedar hati, more powerful than that," sambungnya.

Melalui unggahan tersebut, ibu dari Gewa Atlanta Shamayim Latuihamallo itu juga berharap agar dirinya serta hidupnya didedikasikan untuk Almarhum Glenn Fredly. Bahkan melalui tulisannya, ia menyebut bahwa hingga kini dirinya masih memiliki rasa cinta untuk sosok sahabat dari Tompi dan Sandhy Sondoro itu.

"Tuhan ijinkan saya untuk memberikan seluruh hidup saya untuk pria ini, Tuhan memberikan saya rasa tulus untuk mencintai mengasihi dan menjaga pria ini. Semuanya karena Tuhan. Tuhan Baik. Karna Kekuatan Tuhan Saya mencintai Pria ini," sambungnya.

Unggahan wanita 25 tahun itu sontak mendapatkan komentar yang berisi dukungan dari para netizen. Mereka bahkan turut menyemangati Mutia serta sang putri untuk bisa menjalani hari tanpa sosok Glenn Fredly.

"Tuhan jualah yg memberimu kekuatan untuk melalui hari2 ke depan tanpa beliau... Gbu," tulis evelinmanurung. "Tuhan luar biasa. Memberi hati yang luar biasa pula buat ka Mutia. Peluk sayang untuk Kk dan Baby Gewa," tulis cicilyaparinussa19. "Tuhan selalu membimbing mba @mutia_ayuu dan adik gewa dalam proses pertumbuhan. Tuhan sertai selalu dan memberikan berkat buat mbah @mutia_ayuu melalui adik gewa. Stay Strong selalu berdoa dan berpengharapan yang teguh kepada Tuhan. Tuhan Berkati," tulis dieshel_to.