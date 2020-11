JAKARTA - Tissa Biani tampaknya semakin lengket dengan kekasih barunya, Dul Jaelani. Usai dikenalkan langsung kepada ibunda sang pacar, Maia Estianty.

Kini dara 18 tahun tersebut diajak liburan bersama keluarga Maia ke Bali. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh mantan istri musisi Ahmad Dhani tersebut di Instagram pribadinya.

Ia membagikan foto kebersamaan mereka di jet pribadi milik sang suami, Irwan Mussry. Tak hanya Tissa dan Dul, ada juga Al Ghazali bersama kekasihnya, Alyssa Daguise.

"Pecah telor juga, akhirnya Mas Irwan berani terbang ninggalin Jakarta, setelah sekian lama Covid. Plus akhirnya nyonya @tissabiani pertama kali liburan ama keluarga Mussry. Welcome to the family, Tissa," tulis Maia seperti dikutip Okezone dari Instagram pribadinya, Sabtu (21/11/2020).

Namun sayang, putra keduanya, El Rumi tidak dapat ikut berlibur bersama. Seperti diketahui, ia kini tengah melanjutkan studinya di London, Inggris. Selain itu, Maia juga memastikan keluarganya telah melakukan swab test dan hasilnya negatif.

"Sayang nggak ada @elelrumi , hiks. Tapi kemaren kita udah swab semua. Alhamdulillah negatif," pungkasnya. Sementara itu, Tissa juga ikut membagikan foto kebersamaan mereka di jet pribadi keluarga Maia. Sementara itu dari unggahan Insta Storynya, ia tampak menikmati liburan bersama sang kekasih. Ia membagikan foto Dul tengah menikmati sarapan paginya dengan pemandangan laut dan awan biru. "Good Morning," tulis Tissa sambil menambahkan emoji love.