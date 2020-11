JAKARTA - Podcast Deddy Corbuzier mengundang Onadio Leonardo dalam episode kali ini. Dalam podcast tersebut, Deddy dan Onad berbincang soal video syur mirip Gisel yang menghebohkan masyarakat.

Onad tak ambil pusing. Jika memang dalam video itu adalah Gisel tak perlu ada yang dirisaukan.

“It is Gisel. It is. Menurut gue. So what? Kalau iya pun, so what?” kata Onad seperti dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Selasa (10/11/2020).

Dia juga mengakui bahwa dirinya mempunyai video intim bersama sang istri. “Do you think gue nggak punya video bokep ama bini gue? I have. Tapi jangan sampe kesebar,” sambungnya.

Di bincang-bincang tersebut, Onad juga sempat menyinggung status Gisel. “Waktu Gisel melakukan itu, dia nggak punya suami, right? Dia enggak punya suami, tapi punya pacar kan?” tanyanya pada Deddy.

“I don’t know that, karena kan waktunya enggak tau,” jawab Deddy.

Sementara itu Deddy Corbuzier memilih untuk tidak membenarkan bahwa di video tersebut adalah mantan istri Gading Marten.

“Dia temen gue, Gading temen gue juga. Pertama, kita enggak tau itu Gisel atau bukan. Katanya, belum pasti,” tuturnya.

Setelah sang mentalist mengatakan bahwa belum tentu yang di video itu adalah Gisel, Onad buru-buru meralat dan menyebutnya judgemental.

“Gue tuh emang judgemental ya? Banget. Oke, yaudah ini bukan Gisel. Tapi if it Gisel, kalau,” ungkapnya.

Sementara itu, di luar dari pernyataan Onad, Gisella Anastasia telah buka suara tentang video syur yang diduga mirip dirinya. Ia mengatakan, bahwa banyak perempuan yang wajahnya mirip dengannya.

Gisel juga menyinggung kasus video syur mirip dirinya yang muncul pada 2019 lalu.

“Yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu. Udah pernah juga lah (masalah video syur tahun 2019), sudah lewat, ya sama lah,” tutur mantan istri Gading Marten itu.

(aln)