MIAMI - Hubungan musisi veteran Phil Collins dengan sang mantan istri tampak semakin memburuk. Kini, Orianne Cevey menggugat harta berupa rumah bernilai USD40 juta milik sang musisi yang berada di Miami, Florida, Amerika Serikat.

Dalam dokumen gugatan yang didaftarkannya ke Pengadilan Miami Dade pada 9 November 2020, Cevey menyebut Collins mengingkari janjinya untuk memberikan setengah dari nilai rumah tersebut. Alasan itulah yang membuat dia menempati rumah itu bersama suami barunya, Thomas Bates.

Namun yang menarik dari dokumen gugatan harta gana-gini tersebut adalah pernyataan Orianne Cevey yang membuka borok Phil Collins. Dia mengklaim, mantan suaminya itu bau dan impoten.

Musisi 69 tahun itu, menurut dia, kerap ‘bertapa’ di rumah tanpa mandi dan menggosok gigi. Dan itu, terjadi selama berbulan-bulan. Tak hanya itu, sejak tahun 2017 dia menyebut Collins sering mabuk dan menenggak obat-obatan dokter.

Kondisi itu, menurut Cevey, membuat personel Genesis itu kerap terjatuh dan masuk rumah sakit secara diam-diam. Kondisi sang musisi semakin memburuk, ketika dia sempat jatuh di atas panggung dan tak mampu berdiri.

Pada 2019, Collins menjalani operasi pada punggungnya yang membuatnya semakin bergantung pada antidepresan dan obat pereda nyeri. “Dia impoten: tak mampu berhubungan seksual dan juga menciptakan lagu,” ujarnya.

Baca juga: Sempat Rujuk, Phil Collins Ditinggal Istri demi Pria Lain

Sang mantan istri juga menyebut, Phil Collins kerap berkata kasar dan sering mengabaikan anak-anak mereka. Namun sang musisi lewat kuasa hukumnya membantah pernyataan Cevey dan mengklaim semua pernyataannya sebagai fitnah.

Pernyataan kuasa hukum Collins itu diperkuat oleh keterangan sahabatnya. Dia menjelaskan, sang musisi harus menenggak obat-obatan setiap hari karena mengidap penyakit neurologis serius.

“Kondisi itulah yang membuat dia terkadang jatuh di atas panggung,” ujarnya seperti dikutip dari Page Six, Selasa (10/11/2020).

Dalam keterangan tambahannya, sahabat Phil Collins itu menyebut sang musisi sedang berada di Inggris untuk proyek musik bersama Genesis. Hal itu sekaligus membantah pernyataan Orianne Cevey yang menyebut pelantun You’ll Be in My Heart itu sudah tak lagi produktif bermusik.

Phil Collins menikahi Orianne Cevey pada 1999 hingga 2008. Setelah bercerai, desainer perhiasan itu sempat menikah lagi dengan Charles Mejati. Namun pada 2015, dia kembali ke pelukan Collins meski tanpa ikatan pernikahan.

Dalam gugatannya, Orianne Cevey mengklaim, Phil Collins memintanya untuk menceraikan Mejati dengan sebuah iming-iming. Sang musisi berjanji memberikan setengah dari nilai rumah miliknya di Miami tersebut.

Pada Juli 2020, Collins dan Cevey berpisah lewat sebuah pesan singkat yang dikirimkan sang desainer. Dalam pesannya, perempuan itu mengaku kembali jatuh cinta dan menikahi musisi Thomas Bates sebulan kemudian.

Namun dari persidangan, Phil Collins dan Orianne Cevey akhirnya mencapai kesepakatan. Sang mantan istri dan suami barunya akan keluar dari rumah itu pada Januari 2021. Sementara Collins akan menjual rumah itu dan membagi dua hasilnya.*

Baca juga: Rey Utami Bebas dari Tahanan