JAKARTA - Tissa Biani akhirnya buka suara perihal hubungannya dengan Dul Jaelani. Seperti diketahui Dul Jaelani dan Tissa Biani semakin santer diberitakan. Hal itu berawal ketika dua musisi muda ini kerap melakukan kolaborasi cover lagu bersama untuk kanal YouTube masing-masing.

Dalam kesempatan terbaru, Tissa Biani akhirnya mengungkapkan status hubungannya dengan putra bungsu Ahmad Dhani dan Maia Estianty tersebut.

"Kalo aku sih santai aja karena pokoknya yang paling penting kalo misalnya berjodoh ya kita ngga tau sih suatu saat nanti yang penting menjalani aja hubungan pertemanan ini" kata Tissa seperti dikutip dalam laman youtube Starpro Indonesia pada Senin (19/10/20)

Aktris sekaligus penyanyi itu mengungkapkan jika ia dan Dul merasa klop satu sama lain.

"Banyak banget apapun itu kita sering sharing soal musik soal kehidupan juga banyak" ujar Tissa Biani

"Nyambung sih kalo sama Dul" sambungnya

Aktris cantik ini juga mengungkapkan jika ia dan Dul memiliki selera musik. Seperti diketahui Dul dan Tissa sangat menyukai lagu-lagu rock.

"Selera musiknya kebetulan sama suka gendre rock" kata Tissa lagi

Tissa juga mengaku sikap Dul yang disukainya dan banyak kesamaan antara dirinya dan juga Dul Jaenali.

"Orangnya baik" ungkap Tissa.

"Nyambung aja sih karena mungkin banyak kesamaan disegala aspek." Ungkapnya

Malu-malu mengungkap mengenai hubungannya dan Dul Jaenal untuk saat ini Tissa belum mau mengungkapkan apa status hubungannya dengan putra Maia itu.

"Rahasia" ujar Tissa.

"Pokoknya hubungan itu biar saya sama Dul yang tahu," tutup Tissa.

Dul Jaelani dan Tissa Biani belum lama ini terlibat dalam proyek cover lagu Nirvana berjudul Come As You Are.