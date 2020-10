LOS ANGELES - Penyanyi sekaligus aktris, Selena Gomez dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk membintangi dan memproduksi film Dollhouse, film yang bergenre psikologi thriller. Dollhouse merupakan sebuah film horor yang berlatar belakang kehidupan elit di kota New York.

Kabarnya, aktris 28 tahun ini akan memerankan pemeran utama dalam film Dollhouse. Selain itu, ia akan memproduksi film tersebut bersama dengan Shawn Levy dan Dan Cohen dari 21 Laps. Film Dollhouse ini merupakan film yang berada di bawah naungan studio STXfilms. Demikian seperti dilansir dari Variety.

Selain Selena Gomez beserta dua produsernya, film ini juga telah menggaet pendatang baru Michael Paisley, untuk menulis skenario film tersebut. Namun saat ini, film psikologi thriller ini masih belum menemukan sutradara yang tepat untuk menggarap film Dollhouse.

“Keterlibatan Selena adalah arah yang menarik untuk proyek ini. Dia sangat berbakat baik sebagai bintang dan produser,” kata ketua STX Films Motion Picture Group Adam Fogelson. Selain itu, Fogelson sangat yakin bahwa kerjasamanya dengan Selena, Shawn, serta Dan akan dapat menyukseskan film ini.

Nama Selena Gomez sendiri dalam beberapa tahun terakhir semakin sering terlihat di film-film Hollywood. Dia ditunjuk sebagai produser eksekutif di film animasi Sony, Hotel Transylvania 4 serta film komedi romantis Broken Hearts Gallery. Selain menjadi produser, Selena saat ini juga membintangi acara masak di HBO Max berjudul Selena + Chef. Serta akan tampil di film Only Murders in the Building, 13 Reasons Why, dan film dokumenter Living Undocumented.

