SEOUL - Drama Korea Lie After Lie yang diperankan Lee Yoo Ri terus menguat sejak tayang perdana pada 4 September 2020. Pada 10 Oktober 2020, drama yang ditayangkan Channel A itu berhasil memecahkan rekornya sendiri.

Nielsen Korea mencatat, episode 12 membukukan rating 5,8 persen secara nasional dan 6,3 persen di area Seoul. Hasil itu, menurut Soompi, menjadi rating tertinggi Lie After Lie sepanjang penayangannya sekaligus rating drama tertinggi di Channel A.

Drama More Than Friends yang menjadi saingan Lie After Lie di platform TV kabel tak mampu berbuat banyak. Drama yang dibintangi Ong Seong Wu dan ditayangkan JTBC itu hanya mampu mengumpulkan rating sebesar 1,6 persen pada 10 Oktober 2020.

Sementara drama OCN, Missing: The Other Side yang mengakhiri masa tayangnya tadi malam hanya mampu mengumpulkan rating sebesar 3,4 persen. Di platform TV nasional, drama SBS, Alice mengalami peningkatan rating pada 10 Oktober 2020.

Nielsen Korea mencatat, rating drama itu mencapai 7,2 dan 8,5 persen untuk kedua bagiannya secara nasional. Namun hasil itu tak cukup menyaingi drama akhir pekan KBS 2TV, Homemade Love Story yang kembali membukukan rating tertingginya tadi malam.

Drama yang dibintangi Jin Ki Joo dan Lee Jang Woo itu mendulang rating 21,5 dan 25,2 persen untuk kedua bagiannya. Hasil tersebut diraih Homemade Love Story di tengah kritik yang diarahkan kepadanya setelah menampilkan adegan tak senonoh pada salah satu episodenya.*

