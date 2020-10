LOS ANGELES - Carrie Underwood belum lama ini mendapatkan penghargaan Academy of Country Music Awards 2020 untuk kategori Entertainer of the Year (Penyanyi Terbaik). Ternyata tak sekedar menang, ada hal menarik yang menempel pada Carrie Underwood.

Naik keatas podium Carrie Underwood tak lupa menyampaikan pidato kemenangannya pada ajang tersebut.

"Terima kasih kepada Academy Country Music Awards atas penghargaan ini," ujar Carrie saat menerima penghargaan.

Rupanya, saat menerima penghargaan Entertainer of the Year, Carrie Underwood mengenakan perhiasan asal Indonesia yaitu UBS Gold, emas asal Surabaya.

Tentu saja hal tersebut menjadi sesuatu yang menarik, lantaran ini bukan pertama kalinya ornamen asal Indonesia digunakan oleh artis papan atas dunia.

Sebelumnya, nama-nama seperti Kristen Bell mengenakan perhiasan asal Indonesia dalam Critics' Choice Awards 2020. Lalu, ada juga nama Rachel Brosnahan yang mengenakan perhiasan asal Indonesia di Screen Actors Guild (SAG) Awards 2020.

Beberapa nama dunia juga mengenakan masker asal Indonesia, sebut saja Lady Gaga, Kardashian Family, hingga Nicole Kidman dan Scarlet Johansson mengenakan produk-produk asal Indonesia.

