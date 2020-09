SEOUL - Ketika Jessica Jung mengumumkan rencana perilisan Shine, warganet mempertanyakan bagaimana dia akan menampilkan kehidupan industri musik K-Pop di dalamnya. Pertanyaan selanjutnya adalah akankah dia menampilkan SNSD dalam novel tersebut?

Novel itu juga menjadi pusat pemberitaan berbagai media di Korea ketika ia dirilis dalam berbagai bahasa di 11 negara, termasuk Korea, Brasil, dan Indonesia. Tak hanya itu, novel itu juga akan diadaptasi menjadi sebuah film.

Shine berkisah tentang Rachel Kim, seorang remaja perempuan yang bermimpi menjadi bintang K-Pop. Dia kemudian bergabung dengan DB Entertainment dan memulai hari-harinya sebagai trainee.

Novel tersebut akan mengurai kisah cinta dan konflik Rachel dengan selebriti ternama bernama Jason Lee. Namun yang kemudian menjadi buah bibir warganet adalah ketika pembaca novel itu meninggalkan review tentang novel itu dalam bahasa Inggris.

“Yang membuat aku kecewa adalah bagaimana member girl group itu digambarkan saling membenci satu sama lain. Aku rasa, penggambaran itu (dilakukan Jessica) berdasarkan kenyataan. Setelah membaca novel ini, aku merasakan aura negatif itu,” ujar pembaca tersebut seperti dikutip dari SBS News, pada Sabtu (19/9/2020).

Baca juga: Hadir di Cannes, Jessica Jung Tuai Kritikan Rasis

Selain itu, beberapa penggemar SNSD juga mendesak Jessica untuk mengubah sampul novelnya karena dinilai mengandung elemen yang berhubungan dengan SNSD. Salah satu yang disoroti para SONE adalah sampul Shine versi Thailand yang menampilkan gambar lightstick resmi SNSD. “Bukankah lightstick itu dirilis setelah Jessica meninggalkan SNSD ya? Seharusnya, benda itu tidak terhubung dengan dia dong,” tutur seorang penggemar. Tak hanya itu, sampul novel Shine versi Brasil juga tak lepas dari kritik SONE. Mereka menilai, gambar yang ditampilkan dalam cover itu mengingatkan mereka pada foto single That Summer dan sampul album kedua SNSD, ‘Oh!’. Penggemar lain dalam komentarnya mengatakan, “Aku tak mengerti kenapa Jessica Jung memilih sampul tersebut. Pada akhirnya, mau tak mau, orang-orang akan menghubungkan novel itu dengan SNSD.” Jessica diketahui debut dengan SNSD pada 2007 dan meninggalkan grup itu pada 2014. Sejak itu, dia hijrah ke China dan mengembangkan bisnis fesyen di sana sekaligus menekuni profesi sebagai influencer. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan Jessica Jung dan timnya terkait keberatan para SONE tersebut.* Baca juga: 'Lelang' Pakaian Dalam, Dinar Candy Tuai Cibiran Netizen