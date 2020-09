JAKARTA - Tiara Andini tak instan meraih kesuksesan. Sebelum terkenal lewat ajang Indonesian Idol, Tiara mengaku mengalami perjalanan sulit memulai karier sebagai penyanyi.

Hal itu ia ungkapkan ketika menjadi bintang tamu di channel YouTube Boy William. Dalam kesempatan tersebut dara 18 tahun tersebut menuturkan pengalamannya sebelum menjadi penyanyi seperti sekarang ini.

Perempuan asal Jember tersebut mengaku pernah menangis saat belajar bernyanyi. Hal tersebut lantaran ia tidak dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

"Waktu awal-awal iya (nyanyi susah), aku sampai nangis diajari guru les vokal aku. Waktu aku di Jember dulu kan kaya ditekan banget, ini juga untuk kamu Tiara. Tapi ya kalau misalnya aku dikasih PR lagu aku enggak bisa, aku menangis. Aku sok tegar, aku enggak apa-apa, tapi udah menetes air mata," papar dia.

Kendati kerap kesulitan, ia mengaku memang telah bermimpi menjadi penyanyi yang karyanya bisa dinikmati banyak orang sejak kecil.

"Sampai sekarang masih suka gak nyangka (bisa jadi penyanyi)," imbuhnya.

Tiara kemudian menambahkan sebelum menjadi seterkenal sekarang ini, pelantun Maafkan Aku tersebut mengaku pernah dibayar hanya Rp100 ribu saat manggung.

"Pertama kali aku nyanyi dibayar Rp100 ribu. Terus untuk khusus lagu mandarin itu Rp250 ribu, itu bisa sampai empat lagu aku nyanyi," tandasnya.

Dalam kesempatan bertemu Boy, Tiara juga sempat menyanyikan beberapa lagu seperti How You Like That hingga 365 Hari bersama sang presenter.

