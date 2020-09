SEOUL - Sutradara The World of the Married, Mo Wan Il tengah mencari sederet aktor untuk membintangi proyek drama terbarunya, Moving. Kabarnya, Jo In Sung, Cha Tae Hyun, dan Han Hyo Joo akan terlibat dalam proyek tersebut.

Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh agensi masing-masing aktor. Blossom Entertainment yang mewakili Cha Tae Hyun dan IOK Company sebagai agensi Jo In Sung mengatakan artis mereka mempertimbangkan tawaran tersebut.

Jika tawaran ini diterima Jo In Sung, maka Moving akan menjadi proyek comeback-nya setelah 5 tahun. Drama It's Okay That's Love yang dirilis pada 2014, merupakan proyek terakhir yang dibintangi aktor 39 tahun tersebut.

Hal serupa juga untuk Han Hyo Joo yang terakhir kali diketahui membintangi W, pada 2016. Sementara Cha Tae Hyun baru menyelesaikan penayangan Team Bulldog: Off-Duty Investigation pada akhir Juni silam.

Baca juga: Perasaan Jo In Sung Menjadi Aktor Terkenal

Drama Moving diadaptasi dari webtoon berjudul serupa karya Kang Full. Kisahnya tentang rahasia gelap yang tidak boleh terungkap dari siswa di suatu sekolah menengah atas. Ceritanya akan semakin dalam, ketika setiap orangtua siswa memainkan peran berbeda-beda dalam drama misteri ini. Jika proses produksi lancar, Moving akan siap ditayangkan pada awal 2021.* Baca juga: Yopie Latul Berpulang, Ruth Sahanaya Menangis