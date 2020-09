SEOUL - Highup Entertainment, agensi baru bentukan tim produser Black Eyed Pilseung, mulai memperkenalkan girl grup baru mereka, Highup Girls.

Pada 9 September 2020, agensi tersebut memperkenalkan foto profil pra-debut tiga personelnya: Sieun, Seeun, dan Soomin. Di antara ketiga member tersebut, Park Si Eun tampaknya menjadi magnet utama bagi warganet.

Selain karena dia mantan trainee JYP Entertainment, Sieun juga diketahui putri dari penyanyi Korea yang sempat populer di era '90-an, Park Nam Jung. Dia juga dikenal sebagai aktor remaja dan membintangi sederet drama.

Terakhir, Sieun tampil dalam drama Mystic Pop-up Bar yang juga dibintangi oleh Hwang Jung Eum dan Yook Sung Jae. Drama lain yang pernah dibintanginya adalah The Crowned Clown, Still 17, Rain or Shine, Criminal Minds, dan The Good Wife.

Black Eyed Pilseung bahkan memuji Sieun memiliki bakat alami sebagai seorang bintang. Sementara itu, Sieun, Seeun, dan Soomin dijadwalkan debut di bawah Highup Entertainment pada akhir September mendatang.*

(SIS)