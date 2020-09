SEOUL - Baru saja menyelesaikan penayangan In to the Ring, Nana sudah meneken proyek drama terbarunya, Oh! Master. Dalam drama itu, dia akan beradu akting dengan aktor Lee Min Ki.

Serial Oh! Master mengusung genre komedi romantis yang berkisah tentang Han Bi Soo (Lee Min Ki), seorang penulis skenario drama thriller yang 'memilih untuk tidak' berpacaran.

Dia kemudian bertemu Oh Ju In (Nana), aktris berjuluk ratu drama komedi romantis yang 'tak bisa' berpacaran. Kedua orang ini malah hidup bersama dan di sinilah kekacauan itu muncul.

Bagi Lee Min Ki, Oh! Master akan menjadi proyek layar kaca terbarunya setelah The Lies Within pada tahun lalu. Pada 13 Januari silam, Showbox juga mengonfirmasi, sang aktor akan beradu akting dengan Park Shin Yang dalam film Three Days.

Sementara itu, Oh! Master akan menjadi proyek kolaborasi antara penulis Jo Jin Kook (Fated to Love You) dan sutradara Hyun Sol Ip (You Drive Me Crazy). Rencananya, MBC akan mulai menayangkan drama ini pada Maret 2021.*

(SIS)