SEOUL - Sudah seminggu sejak Kim Won Hae dinyatakan positif COVID-19 pada 19 Agustus 2020. SSGG Company sebagai agensinya mengabarkan kondisi terkini sang aktor.

"Kim Won Hae saat ini mendapatkan perawatan di sebuah fasilitas kesetan tertutup. Dia baik-baik saja," kata agensi seperti dilansir Soompi, Rabu (26/8/2020).

Setelah Kim Won Hae dinyatakan positif, manajer yang selalu menemaninya langsung diminta melakukan tes. Semua karyawan agensinya pun langsung diperintahkan bekerja dari rumah.

"Manajernya akan menjalani karantina mandiri selama 2 minggu dan kemudian menjalani tes lagi untuk memastikan. Semua kantor dan kendaraan kami didisinfektan, karyawan bekerja dari rumah," terang agensi.

Baca Juga;

- Susul Seo Sung Jong, Aktor Kim Won Hae Juga Positif COVID-19

- Ingin Hamil Lagi, Jennifer Jill Berharap Anak Perempuan dari Ajun Perwira

Kim Won Hae terpapar virus Corona di saat bersamaan dengan aktor Seo Sung Jong. Keduanya sama-sama terlibat dalam drama teater Jjamppong.

Nama Kim Won Hae cukup dikenal di kalangan pecinta drama Korea. Walau tak menjadi pemeran utama, namun Kim Won Hae kerap mencuri perhatian dengan setiap karakter yang ia perankan. Beberapa drama yang dibintanginya adalah Elegant Friends, Chocolate, Melting Me Softly, Strong Woman Do Bong Soon, Hwarang, dan Signal.

(LID)