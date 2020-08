SEOUL - YG Entertainment selaku agensi BLACKPINK secara berkala merilis poster teaser lagu ‘Ice Cream’. Lagu terbaru tersebut akan menduetkan BLACKPINK dengan Selena Gomez.

Setelah meluncurkan poster teaser Jisoo, Jennie dan Lisa, BLACKPINK merilis poster berisi foto Selena Gomez.

Dilapor Allkpop, Rabu (26/8/2020), di poster teaser yang didominasi warna merah muda tersebut, Selena tampil seksi dalam balutan swimsuit bermotif garis-garis warna merah-putih, sembari memajang senyum lebar dan memegang topi putih di kepalanya.

Jelang comeback dua hari lagi, kini hanya tersisa poster teaser dari sang vokalis utama sekaligus lead dancer BLACKPINK, Rose yang belum dimunculkan ke publik.

Digarap sebagai lagu khas musim panas yang ceria dan menyenangkan, Ice Cream akan jadi single lagu yang temanya sangat berbeda 180 derajat dengan lagu-lagu hits BLACKPINK sebelumnya, seperti Kill This Love atau How You Like That yang bernuansa powerful dan garang.

Bagi fans yang sudah tak sabar ingin melihat seperti apa kolaborasi apik Jennie, Rose, Lisa, dan Jisoo bersama pop princess dunia, Selena Gomes. Sabar dulu, sebab Ice Cream baru akan dirilis serentak pada 28 Agustus 2020 pada pukul 1 siang waktu Korea.

