JAKARTA - Keinginan Luna Maya mencari jodoh terhalang pandemi Covid-19. Semula, Luna sempat berencana untuk mulai membuka hati lagi bagi lawan jenis.

"Tadinya mau fokus tahun ini, tapi ya apa daya. Kadang kita cuma bisa rencana dan kadang kita cuma bisa mikir, 'Okay, this year is gonna be my year'," ungkapnya di kawasan Setiabudi, Jakarta, Senin (24/8/2020).

"Oke gue fokus kerjaan, ya pasti, kan kerjaan nomor satu. Karena kan untuk menghidupi diri kita segala macam of course pasti jadi prioritas. Tapi kan juga kayak, oke nih, boleh nih tahun ini kita keker-keker gitu," lanjutnya.

Meski tak bisa mewujudkan keinginan untuk segera berpasangan, Luna Maya tak mau ambil pusing. Luna memilih menikmati proses hidupnya yang tidak selalu mulus.

"Ya sudah lah, berarti dinikmati saja," kata dia.

Namun Luna tetap berharap keinginannya memiliki pasangan hidup bisa segera terwujud setelah pandemi usai.

"Berarti kan Tuhan berkata lain. Berarti masih, 'Luna kayaknya masih lanjut mikirin diri sendiri dulu lah'. Ya kali saja bonusnya tahun depan. Doain," pungkasnya.

