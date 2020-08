SEOUL - Aktor Heo Dong Won yang merupakan salah satu pemain drama Do Do Sol Sol La La Sol, drama teranyar yang diperankan oleh Go Ara dan Lee Jae Wook pada hari ini, 20 Agustus 2020 dikonfirmasi telah positif terinfeksi COVID-19.

Sebagai dampaknya, pihak stasiun televisi KBS2 yang menayangkan drama ini tak hanya memberhentikan proses syuting untuk sementara waktu. Namun juga menginstruksikan seluruh aktor-aktris hingga kru yang terlibat untuk menjalani tes COVID-19.

Dilapor Koreaboo, Kamis (20/8/2020) sang aktris pemeran utama, Go Ara dilaporkan sejak 19 Agustus kemarin sudah kembali ke Seoul untuk menjalani tes COVID-19. Hal ini diungkapkan oleh Artist Company, selaku agensi manajemen yang menaungi Go Ara kepada portal berita Sports Today.

“Jadwal syuting yang dijadwalkan di 19 Agustus telah dibatalkan, dan Go Ara pindah bergerak dari Mokpo untuk kembali ke Seoul demi menjalani tes COVID-19. Go Ara juga akan menjalani karantina mandiri,” bunyi keterangan dari agensi Go Ara.

Di sisi lain, kontras dengan Go Ara yang langsung menjalani tes COVID-19. Sang lawan main, yang menjadi aktor utama di drama ini, Lee Jae Wook terungkap memilih untuk tidak ikut menjalani tes.

Keputusan ini dikonfirmasi langsung oleh VAST Entertainment kepada portal berita TenAsia. Disebutkan, aktor muda yang tengah populer namanya itu tidak melakukan kontak dekat dengan Heo Dong Won dan orang-orang yang telah terinfeksi positif corona.

“Lee Jae Wook tidak melakukan kontak pribadi dengan Heo Dong Won dan orang lain yang hasil tesnya positif, Karenanya saat ini ia merasa tidak perlu untuk menjalani tes,” ungkap agensi. Namun tak perlu cemas, agensi menegaskan jika terpantau ada sesuatu terjadi pada kondisi kesehatan aktor kelahiran 1998 tersebut. Maka secara cepat agensi akan bertindak dan segera mengabarkan pada media tentang situasi teranyar. “Namun, jika situasinya memburuk, VAST Entertainment akan mengambil tindakan yang dirasa pas. Saat ini masih menunggu kabar dari pemain dan kru lainnya. Kami akan update kepada para media,” pungkas VAST Entertainment.